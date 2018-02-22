Индекс Мосбиржи обновил рекорд за всю историю торгов

Лидером торгов стал "Магнит", чьи акции подскочили в цене на 7,3%, до 5141 рубля за одну бумагу.

Индекс Мосбиржи в ходе сегодняшних торгов обновил максимум за всю историю, поднявшись на 0,4%. Показатель достиг отметки в 2329,51 пункта.

Лидером торгов стал ретейлер "Магнит", чьи акции подскочили в цене на 7,3%, до 5141 рубля за одну бумагу. Рост стоимости ценных бумаг компании на бирже продолжается третий день подряд. За это время рыночная капитализация "Магнита" выросла более чем на 20% и достигла 524 миллиардов рублей.

Отметим, что предыдущий рекорд в 2328,48 пункта на Мосбирже был установлен 25 января.

На фоне роста стоимости акций отдельных компаний и попыток нефти марки Brent закрепиться на уровне $65 за баррель рыночный индекс России поднялся на 0,28%, до 1294,83 пункта.