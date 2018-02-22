With сметана. Посол США назвал одно из любимых блюд русской кухни

На вопрос, что бы он предпочёл: пиво или пельмени, — Джон Хантсман с уверенностью назвал второе.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что любит русские пельмени со сметаной. Об этом сообщается в микроблоге американского посольства в "Твиттере", где приведены ответы дипломата на вопросы пользователей Сети.

Блиц с послом Хантсманом: Джон Хантсман отвечает на самые разнообразные вопросы пользователей наших страничек в соцсетях в режиме “блиц-опроса”. pic.twitter.com/46Dvv3tCbY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 22 февраля 2018 г.

На вопрос, что бы он предпочёл: пиво или пельмени, — Хантсман с уверенностью назвал второе.

— Пельмени with (c. — Прим. ред.) сметана. Это лёгкий вопрос, — отметил он с улыбкой.

Напомним, посол США, прибыв в Россию, начал приобщаться к культуре нашей страны. Он искупался в проруби и примерил белые валенки. Также посол просил своих подписчиков рассказать о любимых местах в российских городах, чтобы расширить представление о стране.

Как писал ранее Лайф, бывший посол США в РФ Джон Теффт также называл своим любимым блюдом русской кухни пельмени со сметаной, а из-за его любви к русским блюдам его назвали Мистером Пельмени.