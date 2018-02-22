В жилом доме в Томске сгорела ферма по добыче криптовалют

В одной из квартир многоэтажки в Томске произошёл пожар, от огня пострадала компьютерная техника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— На улице Дизайнеров в квартире на втором этаже десятиэтажного дома загорелась компьютерная техника. В квартире никого не было, — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, сгорела ферма для майнинга криптовалют.

Отметим, для добычи криптовалют используются компьютеры с нужным программным обеспечением — "фермы". Они выполняют определённые вычисления и, решив алгоритм, получают за это коин — цифровую валюту. Самой популярной в мире криптовалютой является биткоин, который сейчас стоит более 11,5 тысячи долларов.