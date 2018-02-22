Латвия запретила въезд 49 иностранцам из своего "списка Магнитского"

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Латвия запретила въезд 49 иностранцам из своего "списка Магнитского"

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Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Латвийский МИД запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. Об этом сообщил глава ведомства Эдгар Ринкевич.

— Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского" <...>, я установил запрет на въезд в страну 49 лицам, — написал Ринкевич в "Твиттере".

Согласно так называемому закону Магнитского в страну должен быть запрещён въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

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