"Смертельно больная" британка потратила все сбережения и узнала об ошибке врачей

Больница, в которой британке поставили ошибочный диагноз, извинилась перед пациенткой.

62-летняя британка Джеки Дибб потратила все семейные сбережения, узнав о смертельном диагнозе, сообщает The Mirror. Женщина сделала компьютерную томографию, после чего врачи диагностировали у неё лобно-височную деменцию, посчитав, что жить пациентке осталось около пяти лет.

Джеки и её муж Роб отправились в путешествие, потратив на отпуск полторы тысячи фунтов стерлингов, и купили новый современный холодильник за 700 фунтов. Помимо того, женщина простилась со своей 12-летней внучкой, сказав, что будет с ней, но просто в образе зомби из кино.

Через год женщина прошла повторное обследование, в результате которого выяснилось, что проблемы с памятью и чувство беспокойства у неё были вызваны антидепрессантами, а не болезнью.

Больница, в которой британке поставили ошибочный диагноз, извинилась перед ней. Намерена ли женщина судиться с клиникой — не сообщается.