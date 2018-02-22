Путин поздравил военных с Днём защитника Отечества

Глава государства отметил, что ратная служба во славу Отечества всегда почиталась в России.

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня в Кремле на концерте по случаю Дня защитника Отечества, поздравил действующих и бывших военных с этим праздником.

— Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых сил, всех, кто служил в армии и на флоте с наступающим праздником — Днём защитника Отечества, — сказал глава государства.

Он отметил, что "ратная служба во славу Отечества" почиталась в России во все времена, а солдаты, матросы, офицеры отважно защищали Родину.

— И сегодня самые тёплые слова в адрес наших ветеранов, — добавил Владимир Путин. — Современные вооружённые силы РФ следуют вашим заветам. Приобретают собственный опыт в ходе стратегических учений, закаляются в боевых операциях против террористов.

Президент добавил, что обороноспособность страны будет повышаться.