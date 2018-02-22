Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию

В ходе встречи стороны обсудили продолжение сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию из России во главе со спецпредставителем главы РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Об этом сообщает пресс-служба лидера САР.

— В ходе встречи они обсудили продолжение сотрудничества в борьбе с терроризмом, — говорится в сообщении.

الرئيس #الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد ألكسندر #لافرنتييف والوفد المرافق له. ‎جرى خلال ... Опубликовано ‎صوت وصورة من طرطوس‎ 22 февраля 2018 г.

Кроме того, стороны договорились приложить усилия для создания условий, необходимых для развития политического процесса на основании достигнутых успехов на межсирийской национальной конференции в Сочи.

В ходе встречи Лаврентьев отметил, что эскалация действий террористов против народа САР и их поддержка рядом западных и региональных государств подтверждает "лицемерие" этих стран. В связи с этим спецпредставитель президента РФ назвал ложью желание закончить войну в Сирии.