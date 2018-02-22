Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию из России во главе со спецпредставителем главы РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Об этом сообщает пресс-служба лидера САР.
— В ходе встречи они обсудили продолжение сотрудничества в борьбе с терроризмом, — говорится в сообщении.
الرئيس #الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد ألكسندر #لافرنتييف والوفد المرافق له. جرى خلال ...Опубликовано صوت وصورة من طرطوس 22 февраля 2018 г.
Кроме того, стороны договорились приложить усилия для создания условий, необходимых для развития политического процесса на основании достигнутых успехов на межсирийской национальной конференции в Сочи.
В ходе встречи Лаврентьев отметил, что эскалация действий террористов против народа САР и их поддержка рядом западных и региональных государств подтверждает "лицемерие" этих стран. В связи с этим спецпредставитель президента РФ назвал ложью желание закончить войну в Сирии.
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