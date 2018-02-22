Не сувениры. Опрос показал, какие подарки хотят получить мужчины на 23 Февраля

Согласно опросу, 59% женщин считают, что День защитника Отечества — всеобщий мужской праздник.

Гаджеты, книги, абонементы в фитнес-зал, парфюмерия и пена для бритья стали приоритетными подарками, которые мужчины хотели бы получить на 23 Февраля. Об этом свидетельствует опрос, который провела аналитическая служба компании "Рамблер".

Согласно опросу, 50% мужчин и 59% женщин считают, что День защитника Отечества — всеобщий мужской праздник, остальные готовы игнорировать этот день. 13% женщин уверены, что этот праздник не имеет никакого отношения к их партнёрам.

Как отмечают мужчины, самый нежелательный подарок — фотоальбомы со снимками и сувениры, которые сделаны своими руками.

Отмечается, что мужчины также не против получить вкусный завтрак на 23 Февраля и полную свободу действий.