Прокуратура решила добиваться компенсации для ребёнка-инвалида за надпись на лбу

Напомним, учительница написала замечание "не готов" на лице 14-летнего школьника.

Прокуратура в Ярославле требует выплатить компенсацию подростку-инвалиду, которому учитель написала на лбу: "Не готов". Об этом сообщила официальный представитель ведомства Яна Смирнова.

— Прокуратура Кировского района Ярославля обратилась в суд с заявлением в интересах несовершеннолетнего о возмещении морального вреда. 1 марта это заявление будет рассматриваться судом, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что в октябре 2017 года на уроке русского языка учительница оставила на лбу 14-летнего школьника с инвалидностью замечание: "Не готов". При этом пытавшегося вырваться подростка удерживали одноклассники. Педагог аргументировала свой поступок тем, что мальчик долгое время не готовился к урокам, неоднократно нарушал дисциплину и срывал занятия.

В декабре прошлого года в отношении директора учебного заведения было возбуждено административное дело.

После произошедшего мальчик был переведён в другую школу. Как сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, пострадавший обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе.