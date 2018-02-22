Путин встретится с канцлером Австрии 28 февраля

В рамках встречи, по данным зарубежных СМИ, стороны обсудят двусторонние отношения, отношения РФ и ЕС, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Президент РФ Владимир Путин проведёт 28 февраля встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает РИА "Новости". Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что Курц прибудет в Россию и намерен встретиться с Путиным, однако теперь эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщает издание Oberösterreichische Nachrichten со ссылкой на источник в государственной канцелярии, австрийский канцлер прибудет в Москву с рабочим визитом в 27 февраля, а на следующий день встретится с президентом России.

В рамках встречи, по данным издания, стороны обсудят двусторонние отношения, отношения РФ и ЕС, а также ситуацию в Сирии и на Украине.