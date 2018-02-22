Путин выпил шампанского с министрами обороны нескольких стран в честь 23 Февраля

Президент России Владимир Путин перед праздничным концертом в честь 23 Февраля выпил шампанского с министрами обороны нескольких стран. Мероприятие состоялось в здании Кремля.

— Хочу вас всех поблагодарить за то, что приехали. У вас, как у людей в погонах, особое отношение к оружию, армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы, как никто другой, понимаете, насколько бережно надо к этому относиться и как высоко ценится доверие в этой очень чувствительной власти, как военное дело, — сказал верховный главнокомандующий, обращаясь к министрам.

Путин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу покажет им национальный центр обеспечения обороны, который создан для управления обороной и "государством в особых случаях".

— Для тех из вас, для кого 23 февраля является исторической датой, связанной с развитием вооружённых сил, поздравляю вдвойне и всем вашим сослуживцам и народам хочу пожелать всего самого доброго, а вам — успехов в обеспечении безопасности ваших государств, — подчеркнул президент.