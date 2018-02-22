Собянин заверил, что в Москве стараются улучшать качество реагентов для улиц

Реагенты, используемые в Москве, производятся по максимально экологичной формуле, однако городские власти намерены сделать их ещё более щадящими. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в Российском университете транспорта (МИИТ).

Градоначальник рассказал, что для разработки новой формулы реагентов были привлечены учёные МГУ, которые "сделали максимально щадящий состав для экологии".

— Будем продолжать работать над этим, чтобы эти реагенты были более щадящие, — сказал Собянин.