Собянин заверил, что в Москве стараются улучшать качество реагентов для улиц

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Собянин заверил, что в Москве стараются улучшать качество реагентов для улиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Реагенты, используемые в Москве, производятся по максимально экологичной формуле, однако городские власти намерены сделать их ещё более щадящими. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в Российском университете транспорта (МИИТ).

Градоначальник рассказал, что для разработки новой формулы реагентов были привлечены учёные МГУ, которые "сделали максимально щадящий состав для экологии".

— Будем продолжать работать над этим, чтобы эти реагенты были более щадящие, — сказал Собянин.

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