Путин: Россия вышла на передовые места по боеспособности

Россия вышла на передовые места по боеспособности, обеспечив свою безопасность. Об этом во время выступления на торжественной встрече, посвящённой Дню защитника Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
— События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники, — сказал он. — Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена.
Президент также добавил, что обороноспособность России будет повышаться во всех её составляющих, и пообещал, что в стране будут укрепляться ресурсы стратегического ядерного сдерживания.
Как отметил глава государства, оборонно-промышленный комплекс, российские предприятия, а также научно-исследовательские и конструкторские центры уже доказали свою состоятельность и глобальную конкурентоспособность.
Путин также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении Вооружённых сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, а профессионализм командиров — это основа успешного выполнения задач нового уровня.
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