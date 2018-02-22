Путин поблагодарил российских военных за блестящую работу в Сирии

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных в Сирии за блестящую работу, решительность и бесстрашие. Об этом глава государства заявил на торжественном вечере, приуроченном ко Дню защитника Отечества.
— У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца! — сказал президент.
Ранее сообщалось, что 23 февраля Путин вручит родным погибшего в Сирии лётчика Су-25 Романа Филипова звезду Героя России.
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