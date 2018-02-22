В Словакии автомобиль протаранил группу детей, 12 ранены

Для помощи пострадавшим было задействовано два вертолёта и несколько машин скорой помощи.

В районе города Попрад на северо-востоке Словакии автомобиль протаранил группу детей, 12 из них получили различные травмы. Как сообщает местная полиция, машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в ребят.

— Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет, — сообщают правоохранители.

Отмечается, что травмы двух пострадавших ребят оцениваются как тяжёлые, у четверых — средней тяжести, у остальных — более лёгкие. Водитель в результате происшествия не пострадал. Для помощи пострадавшим было задействовано два вертолёта и несколько машин скорой помощи.