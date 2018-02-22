Путин заявил, что патриотизм заложен в характере россиян

Он отметил, что благодаря этой черте граждане не раз противостояли посягательствам на независимость Родины.

Патриотизм является одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Отчизны от опасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере ко Дню защитника Отечества.

— Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, — всегда сильнее любых самых тяжёлых испытаний, — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что весь народ отмечает День защитника Отечества и в основе этой традиции — глубокие искренние чувства уважения к тем, кто надёжно обеспечивает обороноспособность страны и защищает мирную жизнь россиян.

По словам президента, Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на её независимость. Он добавил, что "наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа и великой любовью к Родине".

В качестве примера глава государства привёл Сталинградскую битву, в которой "во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа". Он подчеркнул, что подвиг воинов и определившее ход войны сражение "навеки остались в мировой истории, как и другие грандиозные битвы Великой Отечественной".

Путин также выразил самые тёплые слова благодарности ветеранам.