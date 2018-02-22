Пентагон прокомментировал сообщения о попавших под удар США в Сирии россиянах

По словам представителя ведомства, российская сторона заверила американскую в том, что россиян там не было.

Минобороны Соединённых Штатов Америки до сих пор не располагает данными о том, попали ли россияне под удар США в Сирии. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

— Наш удар в Сирии был нанесён в целях самообороны, мы ясно это заявили. Мы увидели, что эта плохая группа (военных) двигалась на нас, — сказала Уайт.

По её словам, российская сторона заверила американскую в том, что россиян там не было.

Напомним, ранее в МИД России заявили о том, что в ходе боестолкновения в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ.

Ещё ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Сирии в результате удара сил США могло погибнуть пять граждан России.