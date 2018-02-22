"Газпром" обновил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

Российская корпорация "Газпром" обновила суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье. Об этом говорится в сообщении концерна.
Как отмечается, 21 февраля энергетическая компания поставила 645,1 миллиона кубометров голубого топлива. Этот показатель на 5,1 миллиона превышает предыдущий рекорд, зафиксированный 19 декабря 2017 года.
За прошлый год объём экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье составил 194,4 миллиарда кубометров, что на 8,4% больше, чем годом ранее.
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