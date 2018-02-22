Россия обошла Китай и поднялась на пятое место по запасам золота

Отмечается, что РФ увеличивала их ежемесячно с марта 2015 года, тогда как КНР в последний раз покупала золото в октябре 2016 года.

Россия обошла Китай по запасам золота и поднялась на пятое место в мире среди его суверенных держателей. Данные приводит Bloomberg.

Как напоминает агентство, запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе 2018 года выросли на 1,02% и на 1 февраля составляли 1857 тонн. Таким образом, Россия опередила по этому показателю Народный банк Китая с его официально заявленными 1843 тоннами драгоценного металла.

При этом отмечается, что РФ увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, тогда как КНР в последний раз сообщала о покупке золота в октябре 2016 года.

В настоящее время крупнейшим суверенным держателем драгоценного металла в мире являются США, чьи запасы составляют 8134 тонны. Второе место занимает ФРГ (3374 тонны), третье — Италия (2452 тонны), далее идёт Франция (2436 тонн).