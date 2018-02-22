Росздравнадзор проверит сообщение о пациенте, оставленном на полу больницы

О начатом служебном расследовании сообщили также в управлении здравоохранения Новороссийска.

Территориальное управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет сообщение об оставленном на полу в первой горбольнице пациента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олега Салагая, информация об инциденте с просьбой оперативного разбирательства была передана в региональный Минздрав.

О начатом служебном расследовании сообщили также в управлении здравоохранения Новороссийска.

Как ранее писал Лайф, пациентка больницы обратилась в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой, в которой сравнила условия содержания в учреждении с "концлагерем". На сделанных ею фотографиях видно, что измождённый полуголый мужчина лежит на полу. При этом отмечается, что на просьбы мужчины поднять его медсёстры никак не отреагировали, пока возмущённая увиденным женщина не начала скандал.