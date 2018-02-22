В Польше сносят памятник благодарности красноармейцам за "пропаганду коммунизма"

Ранее сообщалось, что с 2014 года в стране демонтировали по меньшей мере 20 мемориалов советским солдатам.

В Польше начался демонтаж памятника благодарности Красной армии, расположенный в городе Лидзбарк-Варминьски. Об этом сообщает Lidzbarska.

По данным издания, монумент находился в плохом состоянии, но городские власти хотели сохранить самые прочные его части и установить их на местном кладбище, где похоронены советские воины. Однако, по словам мэра города Яцека Вюновского, им не дали на это разрешения.

Отмечается, что снос мемориала поддержали в польском Институте национальной памяти (IPN), сотрудники которого направили Вюновскому письмо.

— По мнению IPN, памятники, выражающие так называемую благодарность Красной армии… отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства, — говорится в послании.

Ранее стало известно, что в Польше с 2014 года снесли по меньшей мере 20 памятников воинам Красной армии.