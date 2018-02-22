В США мужчина на машине умышленно протаранил больницу

Читайте также

В США мужчина на машине умышленно протаранил больницу

517

Утром 22 февраля мужчина на автомобиле умышленно врезался в здание больницы в городе Мидлтаун штата Коннектикут. Затем водитель попытался покончить с собой, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что в результате инцидента был серьёзно повреждён вход в отделение интенсивной терапии. Автомобиль, на котором мужчина протаранил здание, загорелся. По словам мэра Миддлтауна Дэна Дрю, акт был спланирован, а в машине находились газовые баллоны.

Сейчас водитель, которому, предположительно, 20 лет, находится в больнице Бриджпорт в критическом состоянии. О других пострадавших не сообщается.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×