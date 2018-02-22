В США мужчина на машине умышленно протаранил больницу

Утром 22 февраля мужчина на автомобиле умышленно врезался в здание больницы в городе Мидлтаун штата Коннектикут. Затем водитель попытался покончить с собой, сообщает телеканал Fox News.

JUST IN: Man crashes car into Connecticut hospital before setting himself on fire, officials say https://t.co/KgMNkIhyJl — Fox News (@FoxNews) 22 февраля 2018 г.

Отмечается, что в результате инцидента был серьёзно повреждён вход в отделение интенсивной терапии. Автомобиль, на котором мужчина протаранил здание, загорелся. По словам мэра Миддлтауна Дэна Дрю, акт был спланирован, а в машине находились газовые баллоны.

Сейчас водитель, которому, предположительно, 20 лет, находится в больнице Бриджпорт в критическом состоянии. О других пострадавших не сообщается.