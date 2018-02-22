На кассира электрички завели дело из-за запертых в туалете мальчиков

Отмечается, что контролёр закрыл детей служебным ключом в уборной, где они спрятались, чтобы не платить за проезд.

Следственный комитет завёл уголовное дело в отношении кассира Калининградской пригородной пассажирской компании по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Отмечается, что инцидент произошёл 19 февраля в местной электричке. Контролёр заперла служебным ключом двери туалета, куда спрятались двое 11-летних детей, чтобы не платить за проезд.

Детей спасли пассажиры, которые, услышав крики о помощи, сообщили машинисту, а тот открыл им двери.