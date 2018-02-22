В Петербурге спустя 12 лет задержали организатора убийства антифашиста Качаравы

Мужчина находился в розыске с 2006 года, обвинение в убийстве ему было предъявлено заочно.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы на Лиговском проспекте в 2005 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Отмечается, что мужчина находился в розыске с 2006 года. Вечером 21 февраля его нашли сотрудники уголовного розыска в посёлке Песочный. Всё это время 33-летний петербуржец жил там без регистрации.

— Из материалов уголовного дела следует, что он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, который должен был состояться 13 ноября 2005 года в Центральном районе, для чего нашёл девять соучастников, в том числе семь несовершеннолетних, разделявших, как и он, националистические взгляды, — говорится в сообщении СК.

Напомним, 13 ноября 2005 года в центре Петербурга у магазина "Буквоед" на студентов-антифашистов Качараву и Максима Згибая набросилась группа неонацистов. В результате происшествия Качарава получил шесть ножевых ранений в шею, от которых скончался. Згибай с черепно-мозговой травмой и ранением грудной клетки был госпитализирован.

В декабре того же года полиция задержала семерых подозреваемых. В августе 2007 года суд в Петербурге приговорил четырёх обвиняемых по делу об убийстве Качаравы на сроки от двух до 12 лет, остальные получили условное наказание.