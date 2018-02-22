Москаль нецензурно обозвал главу Минздрава Украины и всех рассмешил

Украинский губернатор подчеркнул, что Ульяне Супрун необходима прививка от глупости.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль обозвал нецензурным словом и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за её высказывание о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

— Вчера распространили все информационные агентства её (Ульяны Супрун. — Прим. ред.) письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что и местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила восемь тысяч доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой". Это что за *** (сумасшедшая. — Прим. ред.), я извиняюсь за это слово, — не сдержал своих эмоций губернатор.

Услышав слова Москаля, присутствовавшие на заседании рассмеялись. Однако на этом украинский чиновник не остановился, а отметил, что главе Минздрава необходима прививка от глупости.

Также губернатор Закарпатья резко отреагировал на то, что власти создают конфликтную ситуацию с Венгрией, с которой и без этого возник конфликт после принятия на Украине закона об образовании.

— Сколько мы можем дебилов терпеть в правительстве, — заключил глава региона.

Отметим, на Украине с начала года бушует эпидемия кори. По данным Министерства здравоохранения государства, с начала 2018 года было зарегистрировано пять тысяч новых заболевших. 22 февраля глава ведомства Ульяна Супрун объявила о смерти 10 заразившихся.