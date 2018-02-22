Небензя заявил о срыве боевиками переговоров по ситуации в Восточной Гуте

По его словам, российский центр по примирению призывал конфликтующие стороны сложить оружие.

Боевики, которые находятся в Восточной Гуте в Сирии, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в районе, предложенные Россией. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, российский центр по примирению призывал конфликтующие стороны сложить оружие и урегулировать свой статус.

Небензя отметил, что в Восточной Гуте остаются несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе те, которые связаны с террористическими организациями.

Постпред подчеркнул, что боевики сделали заложниками оставшихся в районе людей и не дают им покинуть подконтрольные территории.