Небензя заявил о срыве боевиками переговоров по ситуации в Восточной Гуте

Читайте также

Небензя заявил о срыве боевиками переговоров по ситуации в Восточной Гуте

501

Постпред России при ООН Василий Небензя. Фото: © REUTERS/Andrew Kelly

По его словам, российский центр по примирению призывал конфликтующие стороны сложить оружие.

Боевики, которые находятся в Восточной Гуте в Сирии, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в районе, предложенные Россией. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, российский центр по примирению призывал конфликтующие стороны сложить оружие и урегулировать свой статус.

Небензя отметил, что в Восточной Гуте остаются несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе те, которые связаны с террористическими организациями.

Постпред подчеркнул, что боевики сделали заложниками оставшихся в районе людей и не дают им покинуть подконтрольные территории.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×