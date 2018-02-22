Россия предложила поправки к резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии

По словам постпреда РФ при организации, они призваны сделать проект "осмысленным и реалистичным".

Россия разработала поправки к проекту резолюции Совбеза ООН о 30-дневной гуманитарной паузе на территории Сирии. Об этом сообщил представитель РФ при организации Василий Небензя.

— Чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к нему (проекту. — Прим. ред.), которые сейчас мы распространим среди членов совета, — отметил дипломат на заседании СБ ООН.

По словам дипломата, в настоящее время согласия по проекту в Совбезе организации нет. Небензя добавил, что российская сторона не смогла получить вразумительного ответа на вопрос о том, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия.

Ранее Москва запросила проведение 22 февраля экстренного заседания СБ ООН для обсуждения ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.