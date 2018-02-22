В Петербурге возбудили дело после смерти задержанного в отделе полиции

За несколько часов до смерти на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мужчина опубликовал видео, на котором утверждает, что его избили полицейские.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после смерти задержанного в отделе полиции УМВД РФ по Невскому району на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 21 февраля за административное правонарушение был заключён в камеру мужчина 1983 года рождения. Через некоторое время там был обнаружен его труп с телесными повреждениями.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, мотивы которого сейчас устанавливаются. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" и проводится служебная проверка.

За несколько часов до смерти на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мужчина опубликовал видео, на котором демонстрирует раненую ногу и утверждает, что его избили полицейские.

— В случае установления вины сотрудников, нёсших службу в тот день, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Их непосредственное руководство также будет привлечено к дисциплинарной ответственности, –говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.