Парламент Нидерландов признал геноцид армян

Такое решение одобрили все политические силы, кроме партии "Денк", которая представляет интересы диаспоры Турции в стране.

Нижняя палата парламента Нидерландов приняла предложение, которое признаёт геноцид армян в 1915 году. Это следует из прямой трансляции, которая велась на сайте законодательного органа.

Такое решение одобрили все политические силы, кроме партии "Денк", которая представляет интересы диаспоры Турции в Нидерландах.

Эксперты признаются, что такие действия негативно скажутся на отношениях между Гаагой и Анкарой, и так находящихся на довольно низком уровне после дипломатического скандала в 2017 году.