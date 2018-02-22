Бьорндален вступился за российских лыжников на ОИ

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален вступился за российских лыжников на Олимпиаде и ответил на слова французского лыжника Мориса Манифика о них.

— Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает "чистым", не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намёк Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхёнчхане, были "чистыми", в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно, — цитирует Бьорндалена "Матч ТВ".

Ранее французский лыжник Морис Манифика заявил, что "есть основания" сомневаться в "чистоте" медалей россиян Дениса Спицова и Александра Большунова. При этом француз отметил, что "очень надеется", что это не так, и результаты лыжников из РФ не подвергнутся сомнению через какое-то время.