СК проверяет информацию об истощённом старике, оставленном на полу в больнице

Ранее одна из пациенток горбольницы Новороссийска выложила в "Фейсбуке" фотографию из отделения гнойной хирургии, на которой полуголый мужчина лежит на полу.

Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о том, что медики оставили на полу в больнице Новороссийска голого пожилого мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

— В связи с распространённой в СМИ информацией о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медицинские работники не оказывают ему помощь, следственными органами организована проверка на предмет халатности со стороны сотрудников больницы, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пациентка горбольницы Новороссийска обратилась в Минздрав и Росздравнадзор с жалобой, в которой сравнила условия содержания в медучреждении с "концлагерем". Она выложила на странице в "Фейсбуке" фотографии, на которых видно, что измождённый полуголый мужчина лежит на полу. По словам женщины, медсёстры никак на это не реагировали, пока она не устроила скандал.