Перед матчем "Спартака" и "Атлетика" фанаты забросали друг друга файерами

Возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского города Бильбао за час до начала футбольного матча начались столкновения между фанатами "Спартака" и басками.
Участники беспорядков запускали файеры и устраивали драки. Однако полиция быстро прекратила потасовку, разделив толпу.
В результате инцидента по меньшей мере пять человек были арестованы и трое получили ранения.
Herri Norte vs Ultras Spartak...— TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 22 февраля 2018 г.
Athletic Bilbao vs Spartak Moscow.
22/02/18 pic.twitter.com/QBT0eBYTAd
Вечером 22 февраля начался ответный гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы московского "Спартака" с испанским "Атлетик Бильбао".
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