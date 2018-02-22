Перед матчем "Спартака" и "Атлетика" фанаты забросали друг друга файерами

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Перед матчем "Спартака" и "Атлетика" фанаты забросали друг друга файерами

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Возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского города Бильбао за час до начала футбольного матча начались столкновения между фанатами "Спартака" и басками.

Участники беспорядков запускали файеры и устраивали драки. Однако полиция быстро прекратила потасовку, разделив толпу.

В результате инцидента по меньшей мере пять человек были арестованы и трое получили ранения.

Вечером 22 февраля начался ответный гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы московского "Спартака" с испанским "Атлетик Бильбао".

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