Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Четыре человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Кемеровской области, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в Чебулинском районе. Также пострадало девять человек, их доставляют в больницу.

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