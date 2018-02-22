Лавров о визите в Сербию: Не помню такого доброго приёма, как в Белграде

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что ему понравился слоёный пирог, который был подан на завтрак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не помнит такого эмоционального и доброго приёма, каким таковой был в Белграде в среду, 21 февраля. Слова главы внешнеполитического ведомства приводятся на сайте МИД РФ.

— Глава МИД Сербии Ивица Дачич и всё сербское руководство сделали невозможное, потому что я такого эмоционального, официального во всех смыслах, доброго, братского приёма не помню. Считаю, что мы отметили 180 лет наших дипломатических отношений самым лучшим образом, — сказал он.

Лавров также отметил, что ему понравился слоёный пирог, который был подан на завтрак.

Двухдневный визит главы МИД РФ в Белград был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сербией. Как сообщал Лайф, президент балканской страны Александр Вучич передал через Сергея Лаврова письма для президента РФ Владимира Путина и семьи российского лётчика майора Романа Филипова, погибшего в Сирии. Также Вучич отметил, что Сербия не будет вводить санкции против России.