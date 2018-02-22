SpaceX успешно вывела на орбиту три спутника

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 трижды переносился из-за погодных условий и технических неполадок.

В четверг, 22 февраля, SpaceX удалось успешно вывести на орбиту все три запущенных спутника. Об этом сообщается на странице американской компании в "Твиттере".

Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/xOEuyaFrcZ — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2018 г.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 происходил с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. На её борту находился спутник PAZ испанской компании Hisdesat и два аппарата SpaceX — Tintin A и Tintin B, созданные для обеспечения доступа к интернету.

Изначально пуск планировался на 17 февраля, однако его трижды переносили из-за погодных условий и технических неполадок.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

— Tintin A и B вышли на орбиту и установили связь с Землёй, — написал в своём микроблоге в Сети глава SpaceX Илон Маск.

Аппарат PAZ используется в картографии, при оценке состояния ресурсов Земли и наблюдениях за окружающей средой. Tintin A и Tintin B входят в проект SpaceX под названием Starlink. Он предусматривает вывод на орбиту тысяч спутников для обеспечения доступа к дешёвому интернету десятков миллионов жителей отдалённых регионов планеты.