Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 30 суток

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Соратника Навального Леонида Волкова арестовали на 30 суток

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Леонид Волков. Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Суд в Москве арестовал главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 30 суток. Об этом сам он сообщил в "Твиттере". Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга.

— Увидимся 24 марта. Не скучайте, — написал Волков.

Ранее соратника Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Самого блогера сегодня также доставили в полицию для ознакомления с материалами административного дела, возбуждённого после несогласованных акций 28 января. После этого Навального отпустили.

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