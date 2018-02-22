Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте обостряется

За сутки боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам столицы Сирии Дамаска. Об этом на брифинге заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

— Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Незаконные вооружённые формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий, препятствуют работе сирийского арабского Красного Полумесяца по медицинской эвакуации больных, большинство из которых — дети и женщины, — отметил он.

Согласно данным Евтушенко, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано также в провинциях Алеппо, Латакия, Деръа и Хомс.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что боевики, которые находятся в Восточной Гуте, сорвали предложенные Россией переговоры по урегулированию ситуации в данном районе.