В Госдепе заявили, что Астанинский процесс по Сирии провалился

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Астанинский процесс по Сирии провалился ввиду ситуации в Восточной Гуте. Соответствующее заявление она сделала на брифинге перед журналистами.

— Это хорошее напоминание, видя, что разворачивается в Восточной Гуте последние дни. Более 400 мирных граждан были убиты сирийским режимом. И, как мы все знаем, его поддерживает не только Россия, но также и Иран. Это хорошее напоминание, что РФ несёт ответственность за то, что происходит там, — сказала она.

По словам Науэрт, "без России и её поддержки Сирии разрушений не было бы". Она также добавила, что "это проливает свет на то, что мы обсуждали много раз. Это Астанинский процесс. Это свидетельствует о провале Астанинского процесса".