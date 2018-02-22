Сторожевик ВМС Великобритании сопроводил российские корабли в водах Ла-Манша

Читайте также

Сторожевик ВМС Великобритании сопроводил российские корабли в водах Ла-Манша

2356

Фото: © РИА Новости

ВМС Великобритании сообщили о том, что сторожевой корабль Mersey и вертолёт Wildcat сопроводили российские корабли в водах пролива Ла-Манш.

Пресс-служба британских ВМС отмечает, что наблюдение велось за кораблями "Адмирал Фёдор Головин", "Александр Отраковский" и средним морским танкером "Ельня".

Для этого Mersey прервал обычное патрулирование и "потратил 72 часа на сопровождение российских кораблей", которые затем направились в Северное море, после чего наблюдение за ними было передано ВМС Нидерландов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×