Сторожевик ВМС Великобритании сопроводил российские корабли в водах Ла-Манша

ВМС Великобритании сообщили о том, что сторожевой корабль Mersey и вертолёт Wildcat сопроводили российские корабли в водах пролива Ла-Манш.
Пресс-служба британских ВМС отмечает, что наблюдение велось за кораблями "Адмирал Фёдор Головин", "Александр Отраковский" и средним морским танкером "Ельня".
Для этого Mersey прервал обычное патрулирование и "потратил 72 часа на сопровождение российских кораблей", которые затем направились в Северное море, после чего наблюдение за ними было передано ВМС Нидерландов.
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