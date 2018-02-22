Под Киевом самосвал столкнулся с фурой и протаранил ресторан

Авария произошла по вине водителя самосвала, который не заметил остановки впереди идущей машины.

Под Киевом на въезде в посёлок городского типа Гостомель самосвал Mercedes столкнулся с фурой DAF, после чего протаранил ресторан. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на дорожно-патрульную службу.

По информации ведомства, оба автомобиля двигались в сторону города Буча. Авария произошла по вине водителя самосвала. Он не заметил, что фура, ехавшая впереди, остановилась на красный сигнал светофора, поэтому врезался в прицеп. После удара водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Затем он снёс светофор и врезался в здание.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работает полиция.