Политический театр. Макрон сыграет в сказке "Петя и волк"

Президент Франции Эммануэль Макрон исполнит роль в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца в следующий четверг, 1 марта. Музыкальное сопровождение постановки будет обеспечено оркестром Республиканской гвардии.
Сообщается, что в списке приглашённых на вечер в Елисейском дворце фигурирует и первая леди Франции Брижит Макрон.
Какую именно роль исполнит в спектакле президент Пятой республики, пока не известно.
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