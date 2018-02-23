Политический театр. Макрон сыграет в сказке "Петя и волк"

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Политический театр. Макрон сыграет в сказке "Петя и волк"

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Stoyan Nenov

Какую именно роль исполнит в спектакле президент Пятой республики, пока не известно.

Президент Франции Эммануэль Макрон исполнит роль в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца в следующий четверг, 1 марта. Музыкальное сопровождение постановки будет обеспечено оркестром Республиканской гвардии.

Сообщается, что в списке приглашённых на вечер в Елисейском дворце фигурирует и первая леди Франции Брижит Макрон.

Какую именно роль исполнит в спектакле президент Пятой республики, пока не известно.

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