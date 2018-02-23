Госдеп США призвал Россию согласиться на миротворческую миссию ООН в Донбассе

Ранее Песков заявлял, что Россия не против размещения международной миссии для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

Государственный департамент США призвал Россию согласиться на миссию ООН в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

— Россия не раз демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет. США вновь призывают её приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжёлые вооружения из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН, — сказала Науэрт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, как страна— гарант минских договорённостей, не против размещения международной миссии для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Однако настаивает на переговорах между сторонами конфликта.