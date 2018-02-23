Надежда Савченко предсказала "большую войну" в Европе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что через несколько лет может начаться война, которая затронет не только Украину, но и другие страны Европы. При этом она назвала и второй возможный вариант развития ситуации.

— Я думаю, выхода есть два: года через четыре — максимум пять нас ждёт большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном, — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

Другой вариант, по её мнению, это "смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути".