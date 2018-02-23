В США сорвалась встреча дипломатов с избитой в тюрьме Нью-Йорка россиянкой

Охрана больницы сослалась на то, что Насырова сама категорически отказалась общаться с кем-либо из России.

Встреча сотрудников Генерального консульства РФ в Нью-Йорке с россиянкой Викторией Насыровой, которая заявляла, что её избили сокамерницы в одной из тюрем города, сорвалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генконсульства РФ Алексея Топольского.

Он уточнил, что сразу после того, как дипломатам стало известно о нападении на Насырову, они предприняли все меры, чтобы встретиться с ней лично и оказать поддержку.

— Связались с администрацией лечебного учреждения "Элмхерст хоспитал призон уорд" в нью-йоркском районе Куинс. Договорились о встрече 13 февраля. В этот же день сотрудники подъехали туда, но вдруг им было отказано в посещении, — рассказал Топольский.

По его словам, "охрана учреждения сослалась на то, что сама Насырова отказалась категорически общаться с кем-либо из России". Генконсульство направило официальное обращение в руководство тюрьмы Райкерс-Айленд с просьбой обеспечить консульское присутствие и встречу сотрудников. Ответ пока не пришёл.

Напомним, полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года по подозрению в серии краж. Отмечалось, что в США россиянка скрывалась после того, как на родине убила и ограбила свою соседку.

Ранее женщина сообщила журналистам газеты New York Daily News, что после ссоры была избита сокамерницами. По словам Насыровой, её били по голове и сломали нос.