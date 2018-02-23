На Украине сожгли редакцию местного издания

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На Украине сожгли редакцию местного издания

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Фото: ©  Facebook/Четверта влада

В украинском городе Ровно неизвестный ворвался в редакцию местного издания "Четвёртая власть" и бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили в "фейсбуке" издания.

В помещении редакции вспыхнул пожар. Однако половина помещения выгорела. Пострадавших нет.

На месте инцидента работает полиция.

Портал "Четвёртая власть" специализируется на журналистских расследованиях. Журналисты издания связывают атаку на офис с их профессиональной деятельностью и расценивают нападения как попытку запугивания.

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