На Украине сожгли редакцию местного издания

В украинском городе Ровно неизвестный ворвался в редакцию местного издания "Четвёртая власть" и бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили в "фейсбуке" издания.

В помещении редакции вспыхнул пожар. Однако половина помещения выгорела. Пострадавших нет.

На месте инцидента работает полиция.

Портал "Четвёртая власть" специализируется на журналистских расследованиях. Журналисты издания связывают атаку на офис с их профессиональной деятельностью и расценивают нападения как попытку запугивания.