Лукашенко заявил о развитии высокоточного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал одним из приоритетных направлений развития ВС страны оснащение новым вооружением. Также он заявил о необходимости развития высокоточного оружия.

— Не будет фронтов, танков и артиллерии, не будут кучами летать самолёты: слишком развито современное оружие. Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении, разрабатывая собственное вооружение, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также белорусский лидер рассказал о создании нового зенитного ракетного комплекса средней дальности, который может уничтожать в том числе беспилотники и крылатые ракеты.