СМИ: В Сирии обстреляли гуманитарный конвой, направлявшийся в Африн

В четверг, 22 февраля, в Сирии обстреляли гуманитарный конвой, который направлялся из Алеппо в Африн. Об этом сообщает "Фират".

По информации агентства, формирования сирийской вооружённой оппозиции, воюющие на стороне турецкой армии, вели огонь из реактивных систем залпового огня из пограничного с Турцией города Аазаз.

Отмечается, что сопровождавшие груз курды открыли ответный огонь.

Напомним, 20 января Турция объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов на севере Сирии. По данным турецкого Генштаба, за месяц вооружённые силы сумели ликвидировать 1829 террористов.