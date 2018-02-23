Число курящих подростков в РФ снизилось в два раза за 9 лет

На показатели повлияли меры, предусмотренные антитабачным законом, который был принят ровно пять лет назад.

Распространённость табакокурения среди несовершеннолетних граждан РФ снизилась более чем в два раза по сравнению с показателями 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая.

— Снизилась распространённость курения — и среди взрослых, и среди несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних курение снизилось радикально — более чем в два раза. Это, наверное, главное достижение, — сказал он.

Салагай отметил, что на показатели повлияли, в частности, меры, предусмотренные антитабачным законом, который был принят ровно пять лет назад.

Данные основаны, уточнил чиновник, на международных исследованиях, а также на "доказательных, выверенных социологических исследованиях", которые были проведены совместно со Всемирной Организацией Здравоохранения.

— Это подтверждает, что антитабачный закон действует, несмотря на то что многие его критики заявляли об обратном, — заключил Сагалай.