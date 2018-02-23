Правительство РФ одобрило отмену НДФЛ на ежемесячные выплаты семьям с детьми

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Правительство РФ одобрило отмену НДФЛ на ежемесячные выплаты семьям с детьми

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Ранее Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала до 2021 года и установить ежемесячную выплату на рождение первенца до достижения им полутора лет.

Кабинет министров одобрил законопроект, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми. Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что отмена НДФЛ позволит усилить материальную поддержку семей, имеющих детей. В скором времени закон будет внесён в Госдуму.

Напомним, 1 января 2018 года Госдума приняла закон, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям за рождение или усыновление первого или второго ребёнка. Средний размер выплаты в этом году составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 году — на триста рублей больше.

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