Опубликован список погибших в ДТП в Кузбассе

В четверг, 22 февраля, в Кемеровской области произошло ДТП с автобусом и грузовиком, унёсшее жизни шести человек. Лайф публикует список погибших.

Рыжиков С. (водитель грузовика). Петрова О. Серебрякова С. Горенская О. Ермаков Ю. Ермакова В. (скончалась в больнице).

По последним данным, ещё 12 человек пострадали. Пять из них были доставлены в Центральную районную больницу Мариинска, а остальные — в больницу Верх-Чебулы.

Автобус был туристическим, пассажиры ехали кататься на лыжах в Шерегеш.

Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).