Опубликован список погибших в ДТП в Кузбассе

В четверг, 22 февраля, в Кемеровской области произошло ДТП с автобусом и грузовиком, унёсшее жизни шести человек. Лайф публикует список погибших.
- Рыжиков С. (водитель грузовика).
- Петрова О.
- Серебрякова С.
- Горенская О.
- Ермаков Ю.
- Ермакова В. (скончалась в больнице).
По последним данным, ещё 12 человек пострадали. Пять из них были доставлены в Центральную районную больницу Мариинска, а остальные — в больницу Верх-Чебулы.
Автобус был туристическим, пассажиры ехали кататься на лыжах в Шерегеш.
Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).
- Популярные
- По времени