Опубликован список погибших в ДТП в Кузбассе

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Опубликован список погибших в ДТП в Кузбассе

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Фото: © L!fe

В четверг, 22 февраля, в Кемеровской области произошло ДТП с автобусом и грузовиком, унёсшее жизни шести человек. Лайф публикует список погибших.

  1. Рыжиков С. (водитель грузовика).
  2. Петрова О.
  3. Серебрякова С.
  4. Горенская О.
  5. Ермаков Ю.
  6. Ермакова В. (скончалась в больнице).

По последним данным, ещё 12 человек пострадали. Пять из них были доставлены в Центральную районную больницу Мариинска, а остальные — в больницу Верх-Чебулы.

Автобус был туристическим, пассажиры ехали кататься на лыжах в Шерегеш.

Фото с места ДТП в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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